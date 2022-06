Jefferies volgt IMCD met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies is gestart met het volgen van IMCD met een koopaanbeveling en een koersdoel van 150,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin sprak Jefferies zijn voorkeur voor IMCD boven het Belgische Azelis uit. De terugkeer naar normale marktomstandigheden vanaf de tweede helft van dit jaar, is volgens de bank al in de waardering voor IMCD opgenomen. Voor IMCD ziet Jefferies een steviger bijdrage uit overnames dan bij zijn sectorgenoot Azelis, gezien de lagere multiples die IMCD bij acquisities betaalde. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om nieuwe overnames te doen, gezien het enorme speelveld van 20.000 veelal lokale spelers, terwijl de top 4 spelers verantwoordelijk zijn voor slechts circa 10 procent van de markt. Jefferies verwacht dat de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten in 2025 of 2026 schuldenvrij is. Het aandeel IMCD sloot dinsdag op 128,35 euro. Bron: ABM Financial News

