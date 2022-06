'Impact Fagron na waarschuwing FDA moeilijk in te schatten'

(ABM FN) Het is moeilijk inschatten wat de eventuele impact is voor Fagron, nu de Amerikaanse toezichthouder FDA een waarschuwing heeft afgegeven voor een herverpakkingsfaciliteit in Minnesota. Dit stelden de analisten van Kepler Cheuvreux woensdag.

De waarschuwingsbrief werd op 14 juni, na een inspectie van de faciliteit in Minnesota in de eerste helft van november 2021, verstuurd. De FDA was onder meer niet te spreken over het correct herverpakken van farmaceutische ingrediënten, waardoor bijvoorbeeld het risico ontstaat van kruisbesmetting.

In een reactie aan ABM Financial News liet Fagron weten dat er 7 klachten waren, waarvan er inmiddels 4 zijn opgelost.

Na dagtekening van de waarschuwingsbrief heeft Fagron 15 werkdagen de tijd om met een plan van aanpak te komen. Hier werkt het bedrijf nu hard aan.

"De financiële impact is lastig te voorspellen", aldus Kepler.

De stopzetting van de gehele Brands and Essentials divisie van Fagron in de VS zou een verlies van ongeveer 20 procent van de EBITDA betekenen, aldus Kepler.

Maar een dergelijk scenario noemt Kepler erg onwaarschijnlijk.

Toch is de waarschuwingsbrief wel degelijk slecht nieuws, aldus de analisten, zowel op communicatievlak als vanuit een commercieel oogpunt, ook al betreft het niet de belangrijkste groeimotor, namelijk de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita.

Kepler handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel Fagron daalde dinsdag ruim 9 procent tot 15,79 euro