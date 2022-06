Minder vertrouwen bij ondernemers industrie

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in juni gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex ging van 9,9 in mei naar 8,1 in juni, aldus het CBS. In vrijwel alle branches was het vertrouwen in juni minder positief.

Het producentenvertrouwen lag daarmee echter nog ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0.

De ondernemers in de industrie waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en hun orderportefeuille dan in mei. Ze waren ook iets negatiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder.