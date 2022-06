Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de derde dag op rij hoger gesloten. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2 procent hoger op 111,76 dollar. Dat is het hoogste niveau in bijna twee weken, sind 16 juni.. "De versoepeling van het zero-covid-beleid van China hielp olie aan de derde dag van prijsstijgingen, na een behoorlijke correctie in de afgelopen weken", zei Craig Erlam van OANDA. De olieprijs kreeg ook steun van berichten dat de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabie "dichtbij capaciteit produceren, in sterk contrast met claims dat beide landen zich inhouden en meer zouden kunnen doen." Woensdag zal het Amerikaanse overheidsbureau EIA de olievoorraden bekendmaken voor de afgelopen week, tot en met 24 juni, en voor de week ervoor, tot en met 17 juni. Vorige week werden de cijfers miet gepubliceerd vanwege "systeemproblemen", meldde EIA. Bron: ABM Financial News

