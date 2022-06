FlatexDeGiro krijgt stevige boete AFM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDegiro heeft eind vorig jaar een boete van 2 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiele Markten, omdat ongebruikelijke transacties te laat en onjuist werden gemeld. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend. DeGiro, een Nederlandse onlinebroker die werd overgenomen door het Duitse Flatex, was in 27 gevallen te laat met het melden van de ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit Nederland, stelde de AFM. In 10 gevallen was de gemelde transactiedatum onjuist. Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers en beleggingsondernemingen zoals DeGiro zijn daarom verplicht om zulke transacties te melden. Van de 36 meldingen die DeGiro deed van medio 2019 tot medio 2020 kwamen de meeste te laat en soms zelf enkele maanden te laat. De boete van 2,5 miljoen euro werd verlaagd tot 2 miljoen euro onder andere omdat de brokers zich constructief opstelden, stelde de toezichthouder. DeGiro kan de boete aanvechten bij de rechter. Bron: ABM Financial News

