Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, voortgaand in de beweging van de laatste paar handelsdagen.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,3 procent hoger op 416,19 punten. De Duitse DAX won 0,4 procent naar 13.231,82 punten. De Franse CAC 40 dikte 0,6 procent aan en sloot op 6.086,02 punten. De Britse FTSE won 0,9 procent tot 7.323,41 punten.

"Is de opwaartse beweging in de markt de eerste fase van een bodemvorming of een zogenaamde bear market rally?", vroeg strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas zich dinsdag af.

Of het herstel vastgehouden kan worden, hangt volgens Gijsels af van de inflatiecijfers en de rente. "De recente daling in de grondstoffenprijzen laat ons verhopen dat we misschien naar een inflatiepiek toewerken. Maar dat moeten we dan ook in de cijfers gaan zien. De rente is daardoor ook wat teruggevallen. Maar gisteren zagen we dat een kleine stijging van de rente al snel de markten en vooral de technologiewaarden onder druk zet", waarschuwde de strateeg.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 3,23 procent en de Duitse variant op 1,65 procent.

Het Duitse en Franse consumentenvertrouwen daalde en dat gold ook voor het vertrouwen in de Verenigde Staten, zoals Conference Board dinsdag meldde. Dit was de tweede maand op rij met lager vertrouwen. Daarop verloren de aandelen op Wall Street hun aanvankelijke koerswinsten.

De Amerikaanse huizenprijzen zijn in april intussen iets afgekoeld.

"De vraag is wanneer we de een marktbodem raken, en wanneer dat keerpunt komt", zei Eloise Goulder van JP Morgan Chase.

De aandelenkoersen veerden de afgelopen dagen op, omdat zwakkere economische data de hoop bij beleggers voedden dat de Fed de markt minder sterk gaat beïnvloeden.

Olie werd dinsdag duurder. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 110,97 dollar, terwijl voor een september-future Brent 113,15 dollar werd betaald, een stijging van 2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0530. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0595 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0588 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Bedrijven die niet-essentiële consumptiegoederen verkopen deden het goed. De notering van Nike in Frankfurt verloor bijna 5 procent.

Philips meldde dat de kans klein lijkt dat de eerste generatie DreamStations last heeft van afbrokkelend schuim dat patiënten zouden kunnen inademen. Analisten reageerden verdeeld. Het aandeel sloot 1,9 procent lager.

Siemens neemt het Amerikaanse softwarebedrijf Brightly Software over voor 1,6 miljard dollar. Siemens sloot vlak.

In Parijs ging Renault 2,4 procent in de plus.

Verder deden energie-aandelen het goed. Shell won in Amsterdam bijna 3 procent. TotalEnergies werd in Parijs 1,3 procent duurder en BP steeg in Londen 1,4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaven dinsdag hun aanvankelijke winsten op en stonden rond sluitingstijd in Europa lager. De Nasdaq verloor 2 procent.