Consumentenvertrouwen VS verder omlaag - Conference Board Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juni harder dan verwacht gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 103,2 in mei naar 98,7 en daarmee het laagste niveau sinds februari 2021. Er was vooraf door economen gemiddeld gerekend op een daling tot 100,0. Vooral de deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar daalde fors, van 73,7 naar 66,4. De deelindex voor de huidige situatie bleef vrijwel gelijk, met een minieme daling van 147,4 naar 147,1. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.