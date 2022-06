Fed-bestuurder Williams rekent niet op recessie - media

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de New York Fed denkt dat de Amerikaanse economie een recessie kan vermijden, hoewel de noodzaak voor aanzienlijk hogere rentes er wel is om de inflatie onder controle te krijgen. Dit zei John Williams, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed, dinsdag op de Amerikaanse zakenzender CNBC.

"Een recessie is op dit moment niet mijn basisscenario", vertelde Williams tijdens een live interview in het programma Squawk Box.

"Ik denk dat de economie sterk is. Het is duidelijk dat de financiële omstandigheden krapper zijn en ik verwacht dat de groei dit jaar behoorlijk zal vertragen in vergelijking met vorig jaar."

Williams rekent op een economische groei in de VS van 1 tot 1,5 procent in 2022, tegenover 5,7 procent vorig jaar.

"Maar dat is geen recessie", aldus de Fed-bestuurder. "Dat is een vertraging die nodig is om de inflatiedruk te verkleinen en de inflatie omlaag te brengen."

Daarom is het volgens de centraal bankier nodig dat de rentes een stuk verder omhoog gaan. Williams verwacht dat de Fed tijdens de bijeenkomst in juli zal discussiëren over een verhoging van 50 tot 75 basispunten.

Volgens Williams functioneren de markten verder goed en is van een zogeheten 'taper tantrum' geen sprake.