'Topman VW ziet chiptekort afnemen'

(ABM FN-Dow Jones) Het tekort aan halfgeleiders neemt af. Dit zei CEO Herbert Diess van Volkswagen. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van een email van de topman aan zijn medewerkers. De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft zijn volgens Diess positief. Wel merkte hij volgens Bloomberg op dat de economische vooruitzichten voor 2023 nog altijd "een beetje onzeker" zijn. Diess zei verder in de email de kloof met Tesla te verkleinen. De Amerikaanse concurrent worstelt met zijn twee nieuwe fabrieken in het Amerikaanse Austin en het Duitse Grünheide. Bron: ABM Financial News

