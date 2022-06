TSMC verhoogt prijzen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. zal de prijzen voor de meeste van producten met ongeveer 6 procent verhogen. Dit meldde vakblad DigiTimes dinsdag. De prijsverhoging geldt vanaf januari 2023. DigiTimes merkt op dat de prijsverhogingen er komen, ondanks dat in de tweede helft van dit jaar sommige eindmarkten zwakker zullen presteren. Als een verrassing komt de prijsverhoging niet. Vorige maand meldde de Japanse zakenkrant al dat de prijzen in 2023 omhoog zouden gaan. Bronnen van de krant hadden het toen over een verhoging van 5 tot 8 procent. TSMC is een belangrijke klant van het Nederlandse ASML. Volgens Reuters neemt TSMC in 2024 de nieuwste EUV-machines van de Veldhovense toeleverancier af. Die machines zouden eind 2023 klaar moeten zijn. Bron: ABM Financial News

