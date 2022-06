Futures voorspellen hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening voor Wall Street, na de kleine dip van maandag. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent hoger. Het sentiment blijft kwetsbaar, nu de obligatierentes weer oplopen na aardige macrodata uit de Verenigde Staten op maandag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 3,22 procent. Een goed draaiende economie is inflatie-verhogend, volgens investment manager Simon Wiersma van ING, "en geeft daarmee opwaartse druk op de rentes als compensatie voor de inflatie". Beleggers blijven zich focussen op hoe agressief de Federal Reserve de rente zal verhogen nu een recessie dreigt. Daarnaast komen het eind van de maand en het kwartaal eraan, wat de beweging op de aandelenmarkten verder kan beïnvloeden. "Dat zal een niet geringe hoeveelheid herschikking van de portefeuille door institutionele beleggers wereldwijd betekenen", voorziet Jeffrey Halley van Oanda, en dus is de kans op volatiliteit groot. Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor de Amerikaanse huizenmarkt en het consumentenvertrouwen. Economen verwachten dat het optimisme van consumenten in juni verder is afgenomen door de combinatie van oplopende inflatie en stijgende rentes. De euro/dollar handelt vanmiddag op 1,0587 en daarmee nagenoeg stabiel aan maandagavond. WTI-olie kost ruim 111 dollar en dat is een procent duurder dan maandag. Bedrijfsnieuws Robinhood steeg maandag zo'n 14 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde da cryptobeurs FTX de online broker zou willen overnemen. FX ontkent daar concrete plannen voor te hebben. Robinhood gaat dinsdag een 3,5 procent lagere opening tegemoet. Nike presteerde afgelopen kwartaal boven verwachting, maar de marge stond wel onder druk als gevolg van de hogere kosten. In China nam de omzet opnieuw af en ook in thuismarkt Amerika behaalde de sportkleding- en schoenenfabrikant minder omzet. Het aandeel noteert voorbeurs 2 procent lager. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 index daalde 0,3 procent op 3.900,11 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 31.438,26 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent in het rood op 11.524,55 punten. Bron: ABM Financial News

