Valuta: euro opvallend sterk

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag opvallend dicht op de 1,06 dollar, ondanks milde woorden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde op het jaarlijkse forum voor centrale bankiers in het Portugese Sintra. "Daar reageerde de euro op met een kleine daling naar het huidige niveau", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de ECB in juli de rente met 25 basispunten verhoogt, terwijl de Federal Reserve het pedaal veel harder ingedrukt houdt en dat zou een stimulans voor de dollar moeten zijn. Voorlopig houdt de euro nog goed stand, maar wij denken dat dit niveau uiteindelijk niet houdbaar blijkt", aldus Van der Meer. Van der Meer gaf dinsdag aan dat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdag in Sintra het woord krijgt, met de verwachting dat deze actiever van toon is dan Lagarde. Het Duitse consumentenvertrouwen over juli kwam met 27,4 negatief lager uit dan de verwachte 27,0 negatief. De Franse consumenten zagen het in juni onverwacht minder goed zitten met een daling van de vertrouwensindex van 85 naar 82. Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de huizenprijzen over april en het consumentenvertrouwen over juni gepubliceerd. Sprekers zijn vandaag de Britse minister van financiën Rishi Sunak, de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin en van San Francisco Mary Daly. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0591 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8631 Britse pond. Het Britse pond noteerde dinsdag vlak op 1,2273 dollar. Bron: ABM Financial News

