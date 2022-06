Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 119,00 naar 79,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een groot sectorrapport van analisten Joren van Aken en Kris Kippers. In dit rapport houden de twee analisten rekening met de recente aankondiging van Prosus om eigen aandelen te gaan inkopen en aandelen Tencent te verkopen om zo de onderwaardering van het eigen aandelen weg te werken. Beleggers waarderen het belang in Tencent niet correct, vinden de twee analisten. Degroof verlaagde verder de waardering voor de portefeuille van Prosus met niet-beursgenoteerde belangen, vooral omdat de rente stijgt, en dat raakt met name groeibedrijven, zeker als die nog geen winst maken, zoals veel bedrijven waarin Prosus investeert. De Nasdaq is dit jaar al 27 procent gedaald, benadrukten Van Aken en Kippers. Daarnaast gaat er circa 6 miljard euro verloren door de belangen van Prosus in de Russische bedrijven Avito en Byju. Dit tezamen brengt Degroof ertoe het koersdoel te verlagen, maar het aandeel nog wel altijd koopwaardig te vinden, met een opwaarts potentieel van meer dan 30 procent. Het aandeel Prosus daalt dinsdag 1,4 procent naar 60,54 euro, nadat het aandeel maandag nog met dubbele cijfers steeg. Bron: ABM Financial News

