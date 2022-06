Beursblik: update Philips stelt wat gerust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De update van Philips over de problemen met de DreamStations zorgt voor wat geruststelling. Dit merkte analist Marc Hesselink van ING dinsdag op. "De kans op mankementen is met 0,5 procent laag, maar neemt aanzienlijk toe tot 7 procent als er wordt gereinigd met ozon, wat verboden is", aldus de analist. De uitstoot van mogelijke schadelijke deeltjes blijft volgens ING binnen de normen en zouden dus op lange termijn geen gezondheidsschade moeten opleveren voor patiënten. Philips is samen met externe partijen nog altijd bezig met extra tests. "De terugroepactie is nog verre van achter de rug, maar de update van vandaag zal voor geruststelling zorgen dat het potentiële gezondheidsrisico voor patiënten erg klein is", aldus Hesselink. Philips heeft 5,5 miljoen apparaten die vervangen of gerepareerd moeten worden. Daarvan waren er 2 maanden geleden 2,7 miljoen gedaan. Dat betekent dat in dit tempo Philips nog tot in 2023 bezig is. En dan is het nog wachten op een schikking voor de massaclaim die bij Philips is neergelegd. ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel levert dinsdag 3,3 procent in op 20,16 euro. Bron: ABM Financial News

