Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel KPN

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,88 naar 2,99 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Jefferies. De bank gaat daarbij uit van een solide tweede kwartaal voor KPN, hoewel vermoedelijk iets minder sterk dan het zeer goed verlopen eerste kwartaal. Bij de cijfers over het eerste kwartaal stelde KPN dat de outlook voor dit jaar nog altijd binnen handbereik ligt. Jefferies noemt het belangrijk dat het telecombedrijf die zelfverzekerde toon vasthoudt nu de macro-omstandigheden lastiger worden. Voor het tweede kwartaal gaat Jefferies uit van een EBITDA na leases die op jaarbasis 2,0 procent hoger uitkomt, na een stijging van 4,4 procent in de eerste drie maanden van 2022. De taxaties voor de winst per aandeel KPN werden door Jefferies met 10 tot 14 procent verhoogd. Op een rood Damrak noteerde het aandeel KPN dinsdag 0,8 procent hoger op 3,42 euro. Bron: ABM Financial News

