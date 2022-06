AEX hoger van start gegaan maar Philips in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong een half procent hoger naar 673,52 punten. De Midkap won een procent. Onder de hoofdaandelen wonnen de grondstoffenaandelen Shell en ArcelorMittal meer dan 2 procent. Ook DSM en Unibail zaten met winsten van meer dan 2 procent in de lift. Philips stond juist onder druk na een update over de problemen met de Dreamstations. In een toelichting sprak CEO van "een zeer lage prevalentie van zichtbare schuimdegradatie" bij de eerste generatie DreamStations, maar beleggers zetten het aandeel wel meer dan 4 procent lager. Prosus daalde 2,3 procent na de dubbelcijferige koerswinst op maandag. Jefferies en Deutsche Bank verhoogden vanochtend het koersdoel voor Prosus. In de AMX wint Air France-KLM meer dan 3 procent. In de AScX klimt Eurocommercial Properties 2 procent. CM.com wint ook bijna 2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.