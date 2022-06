Heineken koopt Taiwanese brouwerij - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken staat op het punt om een meerderheidsbelang te nemen in bierbrouwerij Long Chuan Zuan van de Taiwanese Sanyo Whisbih Group. Dit schreef de krant Taipei Times. De overeenkomst zou al zijn goedgekeurd door de autoriteiten, maar financiële details zijn nog niet bekend gemaakt. Heineken genereert in Taiwan al een omzet van bijna 200 miljoen euro met de distributie van merken zoals Tiger, Strongbow, Edelweiss en Heineken. De Amsterdamse brouwer is sinds 1987 actief in het Aziatische land. Bron: ABM Financial News

