Philips geeft update over Dreamstation

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Nieuwe testen laten vooralsnog zien dat de kans op het afbrokkelen van het schuim dat wordt gebruikt in de eerste generatie DreamStations, lijkt mee te vallen. Dit bleek dinsdag uit een update die Philips verstrekte. In een toelichting sprak CEO van "een zeer lage prevalentie van zichtbare schuimdegradatie" bij de eerste generatie DreamStations. "Bovendien hebben de nieuwe en gebruikte DreamStation-apparaten van de eerste generatie de emissietests voor vluchtige organische stoffen en inadembare deeltjes doorstaan. Dit is zeer bemoedigend", meent de topman. "De resultaten tot nu toe wijzen er ook op dat ozonreiniging de schuimafbraak aanzienlijk verergert." Philips blijft verder testen en zal de markt op de hoogte houden van de bevindingen. Vooralsnog handhaaft Philips de eerder afgegeven richtlijnen voor het gebruik van de DreamStations. Tot op heden zijn er ongeveer 2,7 miljoen vervangende apparaten en reparatiesets geproduceerd. Er dreigen grote schadeclaims voor Philips en het aandeel is in de afgelopen 12 maanden gehalveerd. Bron: ABM Financial News

