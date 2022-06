Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank verhoogde dinsdag het koersdoel voor Prosus van 86,00 euro naar 93,00 euro. Het koopadvies werd daarbij herhaald. Het grote positieve nieuws bij de cijferrapportage van maandag, is volgens de bank de bekendmaking van een overeenkomst tussen Tencent en Prosus. Prosus kreeg toestemming om het belang in Tencent te verkleinen, waardoor er ruimte ontstaat voor de inkoop van eigen aandelen. De intrinsieke waarde van Prosus zal hierdoor stijgen. Deutsche Bank noemde daarnaast de vrijgegeven cijfers "solide", met een omzetgroei van 24 procent. Maandag reageerden beleggers in Amsterdam erg enthousiast op de cijferrapportage en dan vooral op het aangekondigde aandeleninkoopprogramma. Het aandeel won bijna 16 procent op 61,41 euro. Bron: ABM Financial News

