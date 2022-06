Nipt lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht lager van start, nadat Wall Street maandagavond een stapje terug deed. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Maandag koerste de AEX index onder aanvoering van Prosus nog 1,6 procent hoger naar 670,53 punten, en de hoofdgraadmeter gaf zo een vervolg aan de bijna 4 procent koerswinst op vrijdag.

Koopjesjagers doken de laatste twee handelsdagen op, nu de internationale hoofdindices op het punt staan om de slechtste eerste jaarhelft in decennia neer te zetten. Ook wordt er koopdruk verwacht door de herbalancering van portefeuilles rond het einde van het kwartaal.

Beleggers blijven echter voorzichtig en oplopende Europese obligatierentes leidden maandag tot terughoudendheid op vooral de Zuid-Europese beurzen. "Handelaren begonnen de week optimistisch, maar tegelijkertijd is er nog altijd sprake van voorzichtigheid, aangezien velen sceptisch zijn over de huidige rally en ze zich afvragen of dit geen dead cat bounce is", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Ook Amerikaanse beleggers vonden het maandag lastig om richting te bepalen en volgens analist Edward Moya van Oanda, zitten de aandelenmarkten momenteel in een lastig parket.

"Of de economische data verslechteren en de economie blijkt veel zwakker dan we dachten, of robuuste macrodata maken de weg vrij voor de Fed om agressiever te zijn in haar inflatiebestrijding", aldus de marktkenner.

De Bank voor internationale betalingen, kortweg BIS, waarschuwde afgelopen weekend nog dat de centrale banken van de wereld de rente fors moeten verhogen, ook al schaadt dit de groei aanzienlijk. Oxford Economics denkt dat de Federal Reserve de rente tijdens de beleidsvergaderingen in juli en september zal verhogen met 75 basispunten, om daarna het tempo te verlagen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagavond op 3,20 procent. Dat was vrijdag 3,12 procent.

Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot maandagavond in New York 0,3 procent lager. In Azië noteren de hoofdindices verdeeld, maar blijven per saldo dichtbij huis.

De olieprijs sloot maandag hoger. Bij een settlement van 109,57 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. In Azië klimt de future vanochtend met ruim 1 procent verder.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Case Shiller huizenprijzenindex en de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

AkzoNobel wees Gregoire Poux-Guillaume aan als nieuwe CEO. Poux-Guillaume volgt Thierry Vanlancker per 1 november van dit jaar op. Vanlacker zit dan aan het einde van zijn bestuurstermijn, die in 2017 begon. Poux-Guillaume heeft de Franse nationaliteit en was voorheen onder meer CEO bij Sulzer.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor Prosus van 50,00 euro naar 67,00 euro en Deutsche Bank van 86,00 naar 93,00 euro. Jefferies handhaafde het Houden advies voor Prosus en Deutsche blijft een koopadvies hanteren.

Veon boekte in het eerste kwartaal een 0,4 procent lagere omzet van 1,82 miljard dollar. De EBITDA daalde op jaarbasis met 4,5 procent tot 771 miljoen dollar. Veon ondervond vooral last van wisselkoerseffecten. Gerekend in lokale valuta steeg de omzet namelijk met 9,8 procent en de EBITDA met 5,3 procent. Door stevige afschrijvingen op Beeline in Rusland leed Veon afgelopen kwartaal verlies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,3 procent op 3.900,11 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 31.438,26 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent in het rood op 11.524,55 punten.