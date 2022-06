Resultaten Veon onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet en de winst zien dalen. Dat maakte het telecombedrijf met een beursnotering in Amsterdam dinsdag bekend. Er werd in het eerste kwartaal een 0,4 procent lagere omzet geboekt van 1,82 miljard dollar. De EBITDA daalde op jaarbasis met 4,5 procent tot 771 miljoen dollar. Veon ondervond vooral last van wisselkoerseffecten. Gerekend in lokale valuta steeg de omzet met 9,8 procent en de EBITDA met 5,3 procent. Netto leed Veon afgelopen kwartaal een verlies van 97 miljoen dollar. Voor afschrijvingen was er evenwel sprake van een winst van 375 miljoen dollar, tegen 140 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2021. Veon schreef 449 miljoen dollar af op Beeline in Rusland. De operationele kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 565 miljoen dollar. Verder meldde Veon dat in april en mei de omzet op jaarbasis hoog enkelcijferig groeide, gerekend in lokale valuta. Bron: ABM Financial News

