AkzoNobel presenteert nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft met Gregoire Poux-Guillaume een nieuwe CEO. Dit maakte het verf- en coatingbedrijf dinsdag bekend. Poux-Guillaume volgt Thierry Vanlancker per 1 november van dit jaar op. Vanlacker zit dan aan het einde van zijn bestuurstermijn, die in 2017 begon en na een periode van vier jaar in overleg met de onderneming en met instemming van de aandeelhoudersvergadering nog een verlenging van twee jaar kreeg, aldus een woordvoerder van het bedrijf dinsdag tegen ABM Financial News. Vanlancker blijft tot het einde van zijn verlengde termijn aan AkzoNobel verbonden. Wat VanLancker daarna gaat doen, kon de woordvoerder niet zeggen. Poux-Guillaume heeft de Franse nationaliteit en was voorheen onder meer CEO bij Sulzer. De benoeming van Poux-Guillaume moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Dat zal op de agenda komen van een buitengewone aandeelhoudersvergadering in september. Update: om meer informatie te verstrekken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.