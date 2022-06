Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 47 punten voor de Duitse DAX en een min van 27 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 8 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten.

"Handelaren beginnen de week met veel optimisme, maar tegelijkertijd is er nog altijd sprake van voorzichtigheid, aangezien velen sceptisch zijn over de huidige rally en ze zich afvragen of dit geen dead cat bounce is", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Europese obligatierentes noteerden maandag hoger, wat druk zette op de Zuid-Europese beurzen. Eind deze week verschijnen inflatiecijfers uit de eurozone. De komende dagen zijn de ogen gericht op het Portugese Sintra voor het jaarlijkse centrale banken forum van de Europese Centrale Bank. Maandagavond was de ontvangst en dinsdag en woensdag zijn er toespraken en discussie panels van prominenten als ECB-voorzitter Christine Lagarde en Fed-voorzitter Jerome Powell.

Ook is er aandacht voor de G7-top in Zuid-Duitsland, waar de Groep van 7 vooraanstaande industriële landen onder meer praten over nieuwe sancties tegen Rusland. Er wordt gesproken over een prijsplafond op Russische olie en een importverbod op Russisch goud.

Maandag werd bekend dat Rusland voor het eerst sinds 1918 de rente op zijn schulden niet meer kan aflossen. Een bedrag van zo'n 100 miljoen in dollars en euro's werd gemist. Moskou heeft het geld wel maar door de internationale sancties kan dit niet worden overgemaakt.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging HelloFresh aan kop, met een winst van 5 procent. Hekkensluiter in de DAX was RWE, met een verlies van ruim 1,5 procent.

ArcelorMittal deed goede zaken in Parijs met een plus van zo'n 2,5 procent, terwijl Worldline, EssilorLuxottica en Safran ruim 2 procent verloren in de CAC 40.

Airbus is beter gepositioneerd dan ooit, volgens Morgan Stanley. De Europese vliegtuigbouwer zou de huidige turbulentie in de aanvoerketen en inflatie moeten kunnen overstijgen, denken de analist. De dure brandstof is een sterke aanjager voor luchtvaartmaatschappijen om nieuwe, zuinigere toestellen te kopen, en het lijkt erop dat ze kiezen voor het meest winstgevende model van Airbus. Het aandeel steeg bijna een procent.

Faurecia krijgt een koopadvies van Jefferies. De toeleverancier voor de auto-industrie zou de volumes moeten zien herstellen en de prijzen zien aantrekken. Faurecia sloot 4 procent hoger.

Het Zuid-Afrikaanse Naspers en zijn Europese dochterbedrijf Prosus meldde een omzetgroei in het afgelopen boekjaar, dankzij sterke groei in e-commerce, en kondigden een langdurig aandeleninkoopprogramma aan. Dit moet aandeelhouders helpen, die zien dat hun aandeel ongeveer de helft minder waard is op de beurs dan het aandelenbelang in Tencent dat Prosus bezit. Het aandeel Prosus won maandag in Amsterdam bijna 16 procent.



Verzekeraars lijken goed voorbereid op een beperkte recessie zoals die nu wordt voorzien in 2022 en 2023 voor Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, aldus Berenberg maandag in een sectorrapport. Het Haagse Aegon, dat qua inkomsten grotendeels Amerikaans is, won maandag rond een procent.

Euro STOXX 50 3.547,65 (+0,4%)

STOXX Europe 600 415,09 (+0,5%)

DAX 13.186,07 (+0,5%)

CAC 40 6.047,31 (-0,4%)

FTSE 100 7.258,32 (+0,7%)

SMI 10.906,82 (+0,8%)

AEX 670,53 (+1,6%)

BEL 20 3.738,50 (+1,4%)

FTSE MIB 21,928,81 (-0,9%)

IBEX 35 8.242,60 (-0,02%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een rode opening.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. Volgens analist Edward Moya van Oanda kunnen de aandelenmarkten momenteel eigenlijk niet winnen.

"Of de economische data verzwakken en de economie blijkt veel zwakker dan we dachten of robuuste macrodata maken de weg vrij voor de Fed om agressiever te zijn in haar inflatiebestrijding", aldus de marktkenner.

De Bank voor internationale betalingen, kortweg BIS, waarschuwde dit weekend dat de centrale banken van de wereld de rente fors moeten verhogen, ook al schaadt dit de groei aanzienlijk.

Oxford Economics denkt dat de Federal Reserve de rente tijdens de beleidsvergaderingen in juli en september zal verhogen met 75 basispunten, om daarna het tempo te verlagen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagavond op 3,20 procent. Dat was vrijdag 3,12 procent.



Op macro-economisch vlak werd bekend dat de orders voor duurzame goederen in de VS in mei zijn gestegen. De aanstaande woningverkopen stegen ook in mei.

WTI-olie kostte rond 110 dollar per vat en daarmee zo'n 2 procent duurder dan vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van online broker Robinhood stegen maandag 14 procent hoger door overnamespeculatie. Volgens Bloomberg onderzoekt cryptobeurs FTX of het Robinhood kan overnemen en voert het hierover interne gesprekken. FTX heeft Robinhood nog niet formeel benaderd over een potentiële deal, aldus Bloomberg.

3M daalde ruim een procent. Het concern hangt mogelijk een miljardenclaim boven het hoofd vanwege problemen met door het bedrijf geproduceerde schuimrubber oordopjes. Meer dan 100.000 militairen hebben rechtszaken aangespannen tegen 3M vanwege gehoorschade als gevolg van defecte oordoppen die in het leger werden gebruikt.

Tesla, Ford en GM verhogen de prijzen van elektrische auto's naarmate de kosten stijgen en de vraag groeit. Tesla en GM daalden rond een half procent, terwijl Ford nipt in het groen bleef.

Amazon verloor 3 procent. Amazon's Prime Day lijkt aan populariteit te verliezen. Het online-evenement ziet de omzetgroei vertragen nu consumenten minder bestellen dan vroeger.

Coinbase leverde 11 procent in na een negatief rapport met een verkoopadvies van Goldman Sachs.

S&P 500 index 3.900,11 (-0,3%)

Dow Jones index 31.438,26 (-0,2%)

Nasdaq Composite 11.524,55 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 26.971,22 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.377,08 (-0,1%)

Hang Seng 22.039,11 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0573. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0588.

USD/JPY Yen 135,34

EUR/USD Euro 1,0573

EUR/JPY Yen 143,06

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Juli (Fra)

14:30 Groothandelsvoorraden - Mei (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Juni (VS)

00:00 ECB-forum in Sintra (Por)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten