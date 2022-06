Nike verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar beter dan verwachte resultaten behaald. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van sportschoenen en kleding maandag nabeurs.

In de verslagperiode werd een omzet behaald van 12,2 miljard dollar, een daling van 1 procent op jaarbasis en een stijging van 3 procent bij constante wisselkoersen. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 12,07 miljard dollar.

China blijft een zorgenkindje, onder meer door de impact van het coronavirus. Hier daalde de omzet in de periode met 19 procent tot 1,6 miljard dollar. In de andere geografische gebieden waar Nike actief is, was het beeld verdeeld. In Noord-Amerika daalde de omzet met 5 procent, in het EMEA-gebied was sprake van een stijging van 9 procent en in Asia Pacific en Latijns-Amerika steeg de omzet met 15 procent.

De brutomarge daalde in het vierde kwartaal met 80 basispunten tot 45 procent, onder meer door hogere logistieke kosten.

De nettowinst kwam 5 procent lager uit op 1,44 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 0,93 naar 0,90 dollar, waar de markt 0,81 dollar per aandeel voorspelde.

Over heel het boekjaar behaalde Nike een 5 procent hogere omzet van 46,7 miljard dollar. De winst per aandeel kwam 6 procent hoger uit op 6 miljard dollar of 3,75 dollar per aandeel.

Het aandeel noteerde maandag in de nabeurshandel op Wall Street een procent hoger.