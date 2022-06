Aandeel Robinhood in de lift door overnamespeculatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van online broker Robinhood staan maandag 15 procent hoger door overnamespeculatie. Volgens Bloomberg onderzoekt cryptobeurs FTX of het Robinhood kan overnemen en voert het hierover interne gesprekken. Dit meldde het persbureau op basis van ingewijden. FTX heeft Robinhood nog niet formeel benaderd over een potentiële deal, aldus Bloomberg. FTX was niet direct bereikbaar voor een reactie. Bron: ABM Financial News

