Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag hoger gesloten. Bij een settlement van 109,57 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Beleggers houden de G7-top in de gaten, waar naar verwachting een prijsplafond op Russische olie wordt afgesproken. De vraag is hoeveel impact dit heeft omdat de Groep van Zeven al geen Russische olie meer koopt of dit vanaf het eind van het jaar niet meer zal doen. En "het is de vraag of landen als India en China zullen instemmen om niet langer Russische olie te kopen, zeker nu die wordt verhandeld tegen een aanzienlijke korting op de wereldmarktprijs. In plaats daarvan helpt India Rusland om zijn olie te blijven verkopen, ondanks de sancties van het Westen," aldus analist Carsten Fritsch van Commerzbank. "Het wordt dus interessant om te zien wat er gebeurt wanneer de Indiase premier Modi een ontmoeting heeft met de G7-leiders," aldus Fritsch. Later deze week komen de OPEC en bondgenoten bijeen om te praten over de productieniveaus. OPEC+ verhoogde tijdens de vorige bijeenkomst de eerder afgesproken productie quota, maar een aantal landen lijkt nog altijd moeite te hebben om hieraan te voldoen. Verder wachten de oliemarkten nog altijd op het olievoorradenrapport uit de Verenigde Staten, dat afgelopen donderdag had moeten verschijnen. Dit gebeurde niet vanwege een technisch probleem. De verwachting is dat de Energy Information Administration deze week twee rapporten vrijgeeft. Bron: ABM Financial News

