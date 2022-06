Wall Street onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag licht lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index daalt 0,1 procent op 3.907,73 punten, de Dow Jones index daalt fractioneel op 31.491,36 punten en de Nasdaq noteert 0,4 procent in het rood op 11.557,19 punten.

Indexen vinden het maandag lastig om richting te bepalen. Volgens analist Edward Moya van Oanda kunnen de aandelenmarkten eigenlijk niet winnen.

"Of de economische data verzwakken en de economie is veel zwakker dan we dachten of robuuste data maken de weg vrij voor de Fed om agressiever te zijn in haar inflatiebestrijding", aldus de marktkenner.

De Bank voor internationale betalingen, kortweg BIS, waarschuwde dit weekend dat de centrale banken van de wereld de rente fors moeten verhogen, ook al schaadt dit de groei aanzienlijk.

Oxford Economics denkt dat de Fed de rente tijdens de beleidsvergaderingen in juli en september zal verhogen met 75 basispunten, om daarna het tempo te verlagen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert maandagavond op 3,21 procent. Dat was vrijdag 3,12 procent.



Op macro-economisch vlak werd bekend dat de orders voor duurzame goederen in de VS in mei zijn gestegen met 0,7 procent. Dat is meer dan verwacht en ook meer dan in april. De aanstaande woningverkopen stegen weer in mei, na zes maanden van dalingen.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0588. WTI-olie kost rond 110 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

3M daalt een procent. Het concern hangt mogelijk een miljardenclaim boven het hoofd vanwege problemen met door het bedrijf geproduceerde schuimrubber oordopjes. Meer dan 100.000 militairen hebben rechtszaken aangespannen tegen 3M vanwege gehoorschade als gevolg van defecte oordoppen die in het leger werden gebruikt.

Tesla, Ford en GM verhogen de prijzen van elektrische auto's naarmate de kosten stijgen en de vraag groeit. Tesla en GM dalen licht, terwijl Ford nipt in het groen blijft.

Amazon verliest 2 procent. Amazon's Prime Day lijkt aan populariteit te verliezen. Het online-evenement ziet de omzetgroei vertragen nu consumenten minder bestellen dan vroeger.

Coinbase verliest 9 procent na een negatief rapport met een verkoopadvies van Goldman Sachs.

Nike publiceert maandag nabeurs kwartaalcijfers. Het aandeel noteert 1,5 procent lager.