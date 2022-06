'Chinese economie verbetert in tweede jaarhelft' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in China is na de dip in maart en april, die werd veroorzaakt door coronamaatregelen, bezig aan een herstel en het momentum zal in de tweede jaarhelft verbeteren. Dit schreef ABN AMRO in een analyse. Het herstel is vooral zichtbaar aan de aanbodkant, terwijl consumptie en vastgoed achterblijven, aldus econoom Arjen van Dijkhuizen. ABN AMRO verwacht dat het momentum in de tweede helft van 2022 zal aantrekken, dat de economie geleidelijk verder open gaat en dat Beijing gerichte fiscale steun blijft bieden. Dit gaat gepaard met een voorzichtige monetaire versoepeling en een versoepeling van de macro-prudentiële regelgeving, inclusief die voor vastgoed. "Toch zal dit herstel onevenwichtig, hobbelig en minder spectaculair zijn dan het herstel van de Covid-19-schok in 2020", aldus Van Dijkhuizen. Daarom rekent ABN AMRO op een lagere groei dan eerder verwacht. De bank voorspelt voor 2022 een groei van 4,2 procent. Eerder ging de bank uit van 4,7 procent. Bron: ABM Financial News

