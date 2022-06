Video: vrees voor winstwaarschuwingen

(ABM FN-Dow Jones) De bedrijfswinsten zijn goed, zelfs opvallend goed, maar vermoedelijk zal dit niet zo blijven. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News.

Voor dit jaar wordt in de Verenigde Staten en Europa ongeveer 10 procent winstgroei verwacht. Voor 2023 is de prognose voor de VS wederom 10 procent en voor Europa 6,5 procent winstgroei. "Maar, wat je ook ziet is dat zowel voor dit jaar als volgend jaar de verwachtingen zijn verhoogd, en dan met name in Europa", zei Van Leenders.

Maar, "als er een recessie komt, wat zeker mogelijk is, dan moeten die winsten wel omlaag", aldus de beleggingsstrateeg. Hoewel de verliezen op de aandelenmarkten suggereren dat de markt hierop anticipeert, is dit volgens Van Leenders "nog niet helemaal" ingeprijsd.

Inmiddels heeft een aantal bedrijven, zoals AkzoNobel en BASF, al een winstwaarschuwing afgegeven, maar per saldo valt het volgens Van Leenders vooralsnog mee met waarschuwingen. In aanloop naar het cijferseizoen zijn de komende tweede weken volgens hem een interessante periode: blijft het aantal winstwaarschuwingen laag, of volgt er nog een nare verrassing.

