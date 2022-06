Beursblik: Prosus valt onderwaardering aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Prosus waren beter dan verwacht voor de omzet en minder qua winstgevendheid, maar het belangrijkste positieve punt was de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma om de onderwaardering ten opzichte van de boekwaarde aan te pakken. Dat stelde analist Marc Hesselink van ING maandag in een rapport. Het aandeel Prosus steeg maandag 18 procent op dat inkoopplan, en trok de AEX maandag mee omhoog. Prosus was afgelopen week nog te koop voor minder dan de helft van de onderliggende waarde. Met name het aandelenpakket Tencent is veel meer waard dan Prosus als geheel. Om die korting weg te werken, zal Prosus niet alleen eigen aandelen gaan inkopen maar ook aandelen Tencent gaan verkopen. En daarnaast blijft er nog voldoende in kas voor overnames, stelde ING, omdat Prosus voor 3,7 miljard dollar zijn aandelen JD.com heeft verkocht. Die waren door Tencent als dividend uitgekeerd. Nu heeft Prosus een oorlogskas van circa 15 miljard dollar voor overnames of aandeleninkopen. Prosus haalde afgelopen jaar 71 procent van zijn omzet van 35,6 miljard dollar van Tencent, waarin de internetinvesteerder een belang van 29 procent heeft. Het EBIT-verlies van 859 miljoen dollar was een derde beter dan ING had verwacht. ING was positief over de omzetgroei bij Classifieds en maaltijdbezorging. Het segment betaalbedrijven en fintech voldeed aan de verwachtingen. Ook het nieuwe segment Edtech groeit sterk en heeft reeds 425 miljoen dollar aan inkomsten, waar ING slechts op 288 miljoen rekende. ING heeft een koopadvies op Prosus met een koersdoel van 110,00 euro. Het aandeel stijgt maandag 17,4 procent naar 62,28 euro. Bron: ABM Financial News

