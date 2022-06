Europese beurzen staan hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, meeverend op de koerswinsten op Wall Street van vrijdag, toen cijfers over een vertragende Amerikaanse economie de hoop voedden op een minder agressieve Federal Reserve.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,66 procent tot 415,67 punten, de Duitse DAX won 0,9 procent op 13.233,18 punten en de Franse CAC 40 klom 0,2 procent naar 6.086,67 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,6 procent tot 7.255,13 punten.



Volgens analisten zijn de rendementen op obligaties mogelijk over hun piek heen, met name voor Amerikaanse treasury's die beschermd zijn voor inflatie, zodat de dollar mogelijk rond zijn top noteert.

Vrijdag bleek het consumentenvertrouwen in de VS te zijn gedaald in juni terwijl ook de inflatie-indicator daalde, van 3,3 naar 3,1 procent.

De olieprijs is vandaag min of meer stabiel. Een augustus-future West Texas Intermediate werd 0,3 procent goedkoper op 107,30 dollar en Brent-olie voor september kostte 0,2 procent minder op 108,91 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0581. Bij bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0551 op de borden.



Economisch nieuws komt maandag uit de Verenigde Staten met een cijfer over de orders van duurzame goederen in mei voor opening van Wall Street en over de aanstaande woningverkopen in mei na de openingsgong in New York.

Bedrijfsnieuws

Airbus is beter gepositioneerd dan ooit, volgens Morgan Stanley. De Europese vliegtuigbouwer zou de huidige turbulentie in de aanvoerketen en inflatie moeten kunnen overstijgen, denken de analist. De dure brandstof is een sterke aanjager voor luchtvaartmaatschappijen om nieuwe, zuinigere toestellen te kopen, en het lijkt erop dat ze kiezen voor het meest winstgevende model van Airbus.

Het aandeel Fresenius Medical Care is gedaald nadat een hooggerechtshof een oordeel velde dat aanbieders van dialyse treft. Volgens Jefferies is de angst bij beleggers overtrokken en is dit een koopkans. Het aandeel steeg maandag 3 procent.

Faurecia krijgt een koopadvies van Jefferies. De toeleverancier voor de auto-industrie zou de volumes moeten zien herstellen en de prijzen zien aantrekken. Faurecia stond 3,5 procent hoger.

BASF moet nadenken over de mogelijkheid dat het chemische industriecomplex van het Duitse bedrijf mogelijk dicht moet als er nog minder aardgas wordt geleverd. BASF gebruikt het gas om stroom op te wekken, en om grondstoffen te maken voor tandpasta, medicijnen en de auto-industrie. BASF wint 2 procent.

Het Zuid-Afrikaanse Naspers en zijn Europese dochterbedrijf Prosus meldde een omzetgroei in het afgelopen boekjaar, dankzij sterke groei in e-commerce, en kondigden een langdurig aandeleninkoopprogramma aan. Dit moet aandeelhouders helpen, die zien dat hun aandeel ongeveer de helft minder waard is op de beurs dan het aandelenbelang in Tencent dat Prosus bezit. Het aandeel Prosus wint maandag in Amsterdam 14,6 procent.



De Brusselse farmaceut UCB krijgt vandaag een serie koersdoelverlagingen te verwerken, na de outlookverlaging van afgelopen vrijdag. Het aandeel stijgt maandag 0,8 procent, na vrijdag in het rood te zijn gesloten.

Verzekeraars lijken goed voorbereid op een ondiepe recessie zoals die nu wordt voorzien in 2022 en 2023 voor Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, aldus Berenberg maandag in een sectorrapport. Het Haagse Aegon, dat qua inkomsten grotendeels Amerikaans is, won maandag 4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent in het groen.



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag flink hoger. De S&P 500 index won 3,1 procent op 3.911,74 punten, de Dow Jones index steeg 2,7 procent op 31.500,68 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent in de plus op 11.607,62 punten.