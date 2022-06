Valuta: risicobereidheid voor zo lang het duurt

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De stemming op de valutamarkt is 'risk on' in een nog altijd volatiele markt, nadat vrijdag de optimisten de overhand kregen door de dalende grondstofprijzen.

"Voor zo lang als het duurt", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank over de positieve stemming die de aandelenmarkten vrijdag liet opveren en de euro deed stijgen tegenover de dollar.

De euro stond maandag op 1,0579 dollar, na een dieptepunt op 1,0416 twee weken geleden.

De volatiliteit op de markten is nog altijd aanzienlijk en een schommeling de andere kant op kan worden voorzien. "Het is in alle eerlijkheid onze verwachting dat de euro/dollar weer omlaag gaat", aldus de valuta-commentator van Rabobank.

Dit kan gebeuren onder invloed van geopolitiek onzekerheid of een wisselende opvatting over het verwachte monetaire beleid van centrale banken in de Verenigde Staten en de eurozone.

Die verwachtingen lijken de laatste tijd "met de dag" te wisselen, met bewegingen op de markt voor tienjarige staatsleningen met soms 20 basispunten per dag.

Geopolitieke kwesties die roet in het eten kunnen gooien, zijn de blokkade van de Russische exclave Kaliningrad door buurland Litouwen, en geopolitieke spanningen rond China, Taiwan, en Japan. "Chinese straaljagers vliegen vaker en de Chinezen hebben net een derde vliegdekschip afgemaakt en beginnen aan een vierde", zei Mevissen.

Economisch nieuws komt deze week onder andere van inflatiecijfers uit Duitsland, een inflatiecijfer uit de VS en de Amerikaanse huizenmarkt die belangrijk is voor het consumentenvertrouwen. Ook de indicator van het consumentenvertrouwen zelf is volgens Mevissen belangrijk.

Rabobank denkt dat de euro/dollar de komende vier weken omlaag gaat om dan vanaf een bodem van 1,03 weer de weg omhoog te zoeken. "We zien neerwaarts potentieel", aldus Mevissen.

Voor de euro/pond ziet Rabobank geen herstelpotentieel voor het pond, zo lang de onenigheid rond Noord-Ierland aanhoudt.