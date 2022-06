Beursblik: focus bij Prosus op aandeleninkoop

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley verwacht dat de markt maandag vooral meer zal willen weten over de aandeleninkoop die Prosus heeft aangekondigd, gelijktijdig met de jaarcijfers.

Daarnaast zullen de vragen tijdens een toelichting door Prosus op de jaarcijfers vermoedelijk gaan over de details over de vooruitzichten voor de winstgevendheid in het komende halfjaar en over andere mogelijke stappen naast de aandeleninkoop om de korting op de aandelen weg te werken. Voor opening van de beurs maandag werd het aandeel Prosus verhandeld tegen een korting van 54 procent op de onderliggende waarde en Naspers zelfs met een korting van 63 procent.

Prosus kondigde aan dat het aandelen blijft inkopen zolang het aandeel veel minder waard is dan het belang in het Chinese Tencent. Ook meldde de internetinvesteerder dat het gehele pakket aandelen in JD.com ter waarde van 3,7 miljard dollar, werd verkocht. Dat pakket was uitgekeerd als speciaal dividend door Tencent.

Jaarcijfers

De groei van de geconsolideerde omzet, zonder Tencent, met 34 procent tot 6,9 miljard dollar, was in lijn met de analistenconsensus maar wel 8 procent minder dan waar Morgan Stanley vooraf op rekende. De omzet bij ecommerce was sterk, met een stijging van 51 procent, met sterkere groei voor maaltijdbezorging en classifieds.

Inclusief Tencent groeide de omzet met 24 procent tot 35,6 miljard dollar, wat 7 procent meer was dan Morgan Stanley had voorzien en 2 procent boven de consensus.

Het verlies bij ecommerce was daarentegen wel groter dan verwacht, terwijl bij classifieds de winstgevendheid verbeterde en de maaltijdbezorgers het verlies verdubbelde door investeringen.

De winst per aandeel Prosus viel in het midden van de eerder aangekondigde bandbreedte op 2,47 dollar, merkten de analisten op.

Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Prosus met een koersdoel van 110,00 euro. Het aandeel steeg maandag bijna 11 procent tot 58,88 euro.