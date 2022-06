Morgan Stanley zet Randstad op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het advies voor Randstad verlaagd van Gelijkgewogen naar Onderwogen en het koersdoel teruggebracht van 69,50 naar 49,00 euro. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Volgens de analisten zijn de aandelen van uitzenders al redelijk afgekomen en beginnen ze inmiddels weer interessant te worden voor waardebeleggers, maar daarbij moeten zij wel selectief zijn, waarschuwt Morgan Stanley. De bank ziet kansen in de specialistische uitzenders Page Group en Hays, die beide een koopadvies hebben. Aandelen van algemene uitzenders zullen het volgens de bank nog even voor de kiezen krijgen. Het aandeel Randstad kan in het slechtste scenario nog 18 procent omlaag, verwachten de analisten. En ook concurrent Adecco heeft een neerwaarts risico van 13 procent. "We kiezen ervoor relatief voorzichtig te zijn met algemene uitzenders". Het Onderwogen advies voor Randstad betekent overigens niet dat de winstrisico's voor deze uitzender zo veel groter zijn ten opzichte van specialistische uitzenders, maar "is puur een reflectie van de relatieve prestatie", aldus de bank. Het advies van Morgan Stanley voor Adecco blijft Gelijkgewogen. Het aandeel Randstad daalt maandag 1,9 procent naar 46,47 euro. Bron: ABM Financial News

