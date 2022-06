Prosus duwt AEX omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 1,3 procent hoger naar 669,11 punten, terwijl de Midkap ook 1,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won Prosus maar liefst 13 procent na een positief ontvangen cijferrapportage. De internetinvesteerder boekte in het afgelopen boekjaar 24 procent meer omzet dan een jaar eerder. Prosus kondigde ook aan dat het over een langere termijn aandelen Prosus gaat inkopen, terwijl ook moederbedrijf Naspers dat gaat doen met de eigen aandelen, om gebruik te maken van het feit dat de twee aandelen veel goedkoper zijn op de beurs dan de onderliggende waarde van met name de Tencent-aandelen. Prosus wil hiermee doorgaan totdat deze grote korting weer kleiner wordt. Prosus verkoopt aandelen Tencent om de benodigde liquide middelen binnen te halen. ArcelorMittal won daarnaast krap 3 procent. Uitzender Randstad verloor juist krap 2 procent, na een 'downgrade' door Morgan Stanley. In de AMX wonnen TKH, Aperam en Aalberts meer dan 3 procent. In de AScX won CM.com 2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.