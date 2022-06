Beursblik: verzekeraars goed voorbereid op recessie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraars lijken goed voorbereid op een ondiepe recessie zoals die nu wordt voorzien in 2022 en 2023 voor Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft Berenberg maandag in een sectorrapport. Berenberg somt het lijstje met gunstige factoren voor de verzekeraars nog maar eens op: de solvabiliteit is historisch hoog, de kasstroom is zeer sterk, de winstgevendheid van de schadeverzekeringen is solide met de kosten en claims doorgaans op 93 tot 95 procent van de premies, de voorwaarden van verzekeringen zijn aangepast om risico's van cyberaanvallen, pandemieën en bedrijfsonderbreking uit te sluiten of te beperken en tenslotte betekent de stijgende rente dat de beleggingsinkomsten weer gaan toenemen. Toch zou een recessie gevoeld worden. In een somber scenario zou de winst 9 procent lager uitvallen dan de huidige consensusverwachtingen, wat betekent dat de aandelenkoersen nog wel wat hoger kunnen worden dan ze nu zijn, zo'n 24 procent zelfs, maar de opwaartse ruimte zou beperkt zijn vergeleken met de huidige 40 procent die Berenberg voorziet. In een positiever scenario, waarin de aardgasprijs in Europa weer zou dalen, zouden de winstverwachtingen zelfs met 11 procent omhoog kunnen. Volgens Berenberg is een recessie een kleiner risico voor het verdienmodel van verzekeraars dan de hoge inflatie van dit moment, omdat inflatie ook de oude polissen raakt, waarvan de prijzen al vaststaan, terwijl een recessie vooral de nieuwe verzekeringen raakt en daar kunnen de tarieven en voorwaarden op worden aangepast. De opwaartse ruimte voor de sector in dit positieve scenario is volgens de analisten 42 procent. Berenberg verwacht dat verzekeraars erop rekenen dat hun winstdoelstellingen in de komende resultaten zullen worden gehaald, maar dat deze wel aan de onderkant van de genoemde bandbreedtes kunnen liggen door het recessierisico. Berenberg heeft een koopadvies op zowel Aegon als NN Group, met koersdoelen van respectievelijk 6,00 en 52,80 euro. Bron: ABM Financial News

