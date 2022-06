Beursblik: aandeleninkoop Prosus positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeleninkoopprogramma dat Prosus voorbeurs aankondigde, zal vermoedelijk positief worden opgepakt door beleggers. Dit verwachten analisten van zakenbank Jefferies. Prosus gaat eigen aandelen inkopen en om dit te bekostigen aandelen Tencent verkopen. "Dit zal de grote korting op de onderliggende waarde verkleinen", aldus de zakenbank. "Alle restricties voor de verkoop van aandelen Tencent zijn eraf." Eind maart dit jaar had Prosus volgens Jefferies 13,6 miljard dollar aan cash. Daarna volgde er ook extra liquiditeit door de verkoop van aandelen JD.com, voegden de analisten toe. Deze verkoop leverde nog eens 3,6 miljard dollar op. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 50,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.