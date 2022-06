Prosus meldt meer omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in het afgelopen boekjaar 24 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat maakte de internetinvesteerder met een notering op het Damrak maandag bekend. De omzet steeg van 28,8 miljard naar 35,6 miljard dollar. De ecommerce-portefeuille realiseerde een omzetgroei van 51 procent tot 9,8 miljard dollar. Het verlies verdubbelde hier ruimschoots van 429 miljoen naar 1,1 miljard dollar. Bij Classifieds verdubbelde omzet bijna, net als bij maaltijdbezorging. Bij het betaalbedrijf, fintech en educatietechnologie steeg de omzet met circa 50 procent. De winst van het kernbedrijf daalde 20 procent tot 3,7 miljard dollar, door een lagere bijdrage van Tencent, nadat Prosus 2 procent van het Tencent-belang verkocht. Ook daalde de winst doordat het bedrijf meer investeerde in groei van zijn bedrijven en overnames en omdat de financieringskosten stegen. Prosus meldde enkele weken geleden al dat het afgelopen boekjaar een ruime verdubbeling van de winst per aandeel opleverde, dankzij de verkoop van een miljardenbelang in Tencent, met de kanttekening dat het operationele resultaat met een dubbelcijferig percentage daalde. De verkoop van het belang van 2 procent in Tencent in april vorig jaar leverde een boekwinst op van 12,3 miljard dollar. Het boekjaar 2022 van Prosus loopt van 31 maart 2021 tot 31 maart 2022. Aandeleninkoop Prosus kondigde maandag ook aan dat het over een langere termijn aandelen Prosus gaat inkopen, terwijl ook moederbedrijf Naspers dat gaat doen met de eigen aandelen, om gebruik te maken van het feit dat de twee aandelen veel goedkoper zijn op de beurs dan de onderliggende waarde van met name de Tencent-aandelen. Prosus wil hiermee doorgaan totdat deze grote korting weer kleiner wordt. Om dit inkoopprogramma te bekostigen, zal Prosus geleidelijk plukjes aandelen Tencent verkopen. Zo wordt het aandelenpakket Tencent kleiner, maar per aandeel Prosus zal de blootstelling aan het Chinese bedrijf juist toenemen, omdat de ingekochte eigen aandelen op termijn worden ingetrokken zodat er minder eigen aandelen uitstaan. Bron: ABM Financial News

