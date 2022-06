Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de winst van afgelopen vrijdag en de goede stemming vanochtend in Azië.

IG voorziet een openingswinst van 108 punten voor de Duitse DAX en een plus van 36 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt ook 36 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn vrijdag fors hoger geëindigd.

"Na een paar behoorlijk slechte dagen hebben de Europese markten een behoorlijk herstel gezien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Desalniettemin is afgelopen week wel veel duidelijker geworden dat de angst voor een recessie toeneemt, volgens Hewson.

"Het herstel van de dieptepunten van afgelopen week werd voor een deel geholpen door een scherpe daling van de obligatierendementen", aldus Hewson. De Duitse tienjaarsrente daalde op weekbasis 22 basispunten, de Italiaanse variant 14 basispunten.



Bedrijfsnieuws

Zalando heeft een winstwaarschuwing afgegeven vanwege een verzwakking in het consumentenvertrouwen in Europa in het tweede kwartaal. Het aandeel daalde 1,5 procent.

En ook de Brusselse farmaceut UCB heeft vrijdag de outlook voor 2022 verlaagd, maar de doelstellingen voor 2025 wel onveranderd gelaten. Het aandeel verloor rond een procent.

In Parijs ging Pernod Ricard aan kop, met een plus van ruim 5 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Renault, dat meer dan 2 procent verloor. Engie daalde bijna een procent.

In de DAX won Merck KGaA rond de 6 procent. Nutsbedrijven E.ON en RWE verloren zo'n 2 tot 3 procent in Frankfurt.

Euro STOXX 50 3.538,88 (+3,0%)

STOXX Europe 600 412,93 (+2,6%)

DAX 13.118,13 (+1,6%)

CAC 40 6.073,35 (+3,2%)

FTSE 100 7.208,81 (+2,7%)

SMI 10.823,12 (+3,5%)

AEX 660,32 (+3,8%)

BEL 20 3.685,55 (+1,1%)

FTSE MIB 22.119,20 (+2,3%)

IBEX 35 8.244,10 (+1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een groene opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd. Op weekbasis zaten de indexen ook stevig in de lift.

"De zorgen over een sterke groeivertraging of zelfs recessie vertalen zich in sterk dalende grondstoffenprijzen. Dat heeft een zelfversterkend effect als steeds meer marktpartijen minder noodzaak zien om zich in te dekken tegen hogere grondstoffenprijzen, waardoor de vraagdruk afneemt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Door de dalende grondstofprijzen neemt de inflatieangst af en daarmee dalen ook de obligatierentes, wat weer gunstig is voor groeiaandelen, aldus Wiersma.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 3,12 procent en daarmee 12 basispunten lager dan een week geleden. De rentevrees is sinds Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week verscheen voor het Amerikaans Congres afgenomen. De markt voorspelt nu een rente van 3,25 tot 3,50 procent eind dit jaar. Dat was een week geleden 3,50 tot 3,75 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni is gezakt tot een dieptepunt. De bijbehorende inflatie-indicator daalde ook, van 3,3 tot 3,1 procent.

Mike Antonelli, marktstrateeg bij Baird, wees op de daling van de grondstoffenprijzen en de afgezwakte verwachting voor renteverhogingen door de Fed.

"De marken werden tegengehouden door het idee van eindeloze renteverhogingen. Als hierin een eindpunt wordt bereikt, kunnen aandelen verder stijgen", volgens Antonelli.

WTI-olie kostte vrijdag ruim 107 dollar en is daarmee meer dan 3 procent duurder dan donderdag. Op weekbasis is de olieprijs opnieuw gedaald.

Bedrijfsnieuws

FedEx sloot 7 procent hoger. De Amerikaanse pakketbezorger heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet behaald, maar de resultaten waren wel licht onder verwachting. De outlook was wel sterk.

Merck zet de overname van biotechbedrijf Seagen door, melden bronnen bekend met de situatie. Het zou naar verluidt één van de grootste overnames van het jaar kunnen worden. Merck steeg 1 procent en Seagen eindigde 3 procent hoger.

Bed Bath & Beyond verloor 2,5 procent. Het bedrijf verkort de winkeluren en zet de airconditioning lager om kosten te besparen, zo blijkt uit een rapport van analisten van Bank of America.

BlackBerry draaide in het eerste kwartaal verlies, maar wel minder dan verwacht. De omzet daalde ook minder dan de markt had voorspeld. Het aandeel won vrijdag 5,5 procent.

Carnival kende een sterk tweede kwartaal, waarin de operationele kasstroom positief was en de bezettingsgraad steeg. Het aandeel steeg 12 procent.

Zendesk won 28 procent. Het softwarebedrijf wordt door een groep investeerders overgenomen voor ruim 10 miljard dollar.



S&P 500 index 3.911,74 (+3,1%)

Dow Jones index 31.500,68 (+2,7%)

Nasdaq Composite 11.607,62 (+3,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag stevig hoger.

Nikkei 225 26.875,54 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.379,16 (+0,9%)

Hang Seng 22.403,53(+3,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0563. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0551.

USD/JPY Yen 134,69

EUR/USD Euro 1,0563

EUR/JPY Yen 142,29

MACRO-AGENDA:

14:30 Orders duurzame goederen - Mei (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Mei (VS)

00:00 ECB-forum in Sintra (Por)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Prosus - Jaarcijfers

22:00 Nike - Cijfers vierde kwartaal (VS)