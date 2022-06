BIS: centrale banken moeten rente scherp verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale banken van de wereld moeten de rente fors verhogen, ook al schaadt dit de groei aanzienlijk. Dit zegt de Bank voor internationale betalingen (BIS) in zijn jaarverslag. De Zwitserse instelling, die bekend staat als de centrale bank van de centrale banken, waarschuwt dat de wereld een inflatiespiraal riskeert zoals in de jaren zeventig, als de rentes niet scherp omhoog gaan.



En zelfs als centrale banken de rente wel flink verhogen, kan de wereldeconomie alsnog geconfronteerd worden met een giftige combinatie van lage of negatieve groei en hoge inflatie, ook wel stagflatie genoemd.



De BIS heeft de afgelopen jaren een reeks waarschuwingen afgegeven over een te grote afhankelijkheid van gemakkelijk geld, maar haar advies werd grotendeels genegeerd.



"Geleidelijk de beleidsrente verhogen in een tempo dat achterblijft bij de inflatiestijgingen, betekent dalende reële rentetarieven. Dit is moeilijk te rijmen met de noodzaak om inflatierisico's onder controle te houden", zegt de instelling.



Overgewaardeerde activa en hoge schulden zijn een bijkomend risico en kunnen een groeivertraging vergroten, waarschuwt de BIS. Bron: ABM Financial News De Zwitserse instelling, die bekend staat als de centrale bank van de centrale banken, waarschuwt dat de wereld een inflatiespiraal riskeert zoals in de jaren zeventig, als de rentes niet scherp omhoog gaan.En zelfs als centrale banken de rente wel flink verhogen, kan de wereldeconomie alsnog geconfronteerd worden met een giftige combinatie van lage of negatieve groei en hoge inflatie, ook wel stagflatie genoemd.De BIS heeft de afgelopen jaren een reeks waarschuwingen afgegeven over een te grote afhankelijkheid van gemakkelijk geld, maar haar advies werd grotendeels genegeerd."Geleidelijk de beleidsrente verhogen in een tempo dat achterblijft bij de inflatiestijgingen, betekent dalende reële rentetarieven. Dit is moeilijk te rijmen met de noodzaak om inflatierisico's onder controle te houden", zegt de instelling.Overgewaardeerde activa en hoge schulden zijn een bijkomend risico en kunnen een groeivertraging vergroten, waarschuwt de BIS.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.