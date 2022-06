Onderhandelingen over Iraanse atoomdeal worden hervat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De onderhandelingen om de Iraanse nucleaire deal uit 2015 nieuw leven in te blazen, worden de komende dagen hervat. Dit zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie, zaterdag tijdens een reis naar Teheran.



Ruim 3 maanden lagen de gesprekken stil en de vooruitzichten op het bereiken van een akkoord zijn zeer onzeker.



Een groot struikelblok blijft het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Teheran wil dat alle sancties die de economie belemmeren moeten worden opgeheven, ook die tegen de Iraanse Revolutionaire Garde, die sinds 2019 op de terroristenlijst staan van de Verenigde Staten.



In een persconferentie na een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian, zei Borrell de uitgebreide onderhandelingen, waarbij ook Rusland, China, het VK, Frankrijk en Duitsland zijn betrokken, niet direct worden hervat.



Het is de bedoeling dat eerst de Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars gaan praten op een locatie in de Perzische Golf. De EU zal daarbij bemiddelen.



Als die gesprekken een doorbraak opleveren, gaan de gesprekken met alle deelnemers verder in Wenen. Bron: ABM Financial News

