AEX stijgt flink na afgenomen inflatieangst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen dankzij een eindsprint richting het weekend. Bij een slot op 660,32 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis bijna 4 procent. Een week eerder eindigde de index op 635,75 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat afgelopen week inflatieangst omsloeg in recessieangst.

"Het paradoxale is dat door de vrees voor een recessie, de kans daarop juist afneemt. Door een daling van de grondstoffenprijzen neemt immers de inflatie af en daalt de rente. Centrale banken hoeven bij een afnemende inflatiedruk minder snel de geldkraan dicht te draaien. En zo lost 'de markt' zelf haar problemen op", aldus Wiersma.

Vorige week kreeg de AEX flinke klappen en daalde de index bijna 7 procent op weekbasis als gevolg van de mondiale rente- en recessievrees.

Beleggers zijn op zoek naar een bodem voor de AEX, volgens vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International. Aandelen zijn in waarde gedaald, en kunnen nog verder dalen.

"We moeten rekening houden met lagere koersen", aldus Van Eerden. Door de hoge inflatie gaan de arbeidskosten ook omhoog, en dat drukt de winst van bedrijven. "Op een inflatiespiraal zitten we allemaal niet te wachten."

Inmiddels zijn de eerste winstwaarschuwingen geweest, merkte hij op.

"Het gaat allemaal heel spannend worden de komende weken", meent Van Eerden, die niet alleen naar de winsten in het tweede kwartaal kijkt, maar vooral ook naar de outlook die de bedrijven bij de halfjaarcijfers geven.

Powell kan zachte landing niet garanderen

De beursweek begon rustig. Wall Street was maandag gesloten vanwege Juneteenth, waardoor de handelsvolumes ook laag waren.

Voor echt nieuws moesten beleggers wachten tot halverwege de week toen de voorzitter van de Federal Reserve voor het Amerikaans Congres verscheen tijdens de halfjaarlijkse hoorzitting over het monetaire beleid van de centrale bank.

Powell sprak van een "uitdagende" doelstelling om de economie in de VS zacht te laten landen, maar toch is een recessie niet onvermijdelijk. Verder is de inzet van de Fed bij het bestrijden van de inflatie "onvoorwaardelijk".

Volgens Krishna Guha van Evercore ISI impliceert "onvoorwaardelijk" dat de Fed bereid is om een hogere werkloosheid te accepteren, en ook een recessie, om de inflatie terug te dringen.

Dat Powell ook aangaf in zijn verklaring dat de Amerikaanse economie sterk genoeg lijkt om hogere rentes te kunnen weerstaan, bracht aanvankelijk verlichting, zag Wiersma van ING. De obligatierentes daalden dan ook. Vrijdag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,09 procent, bijna 15 basispunten lager dan een week geleden.

"Bij afnemende inflatiedruk zijn staatsobligaties weer geschikt als 'veilige haven'. Tot de inflatieangst weer opduikt natuurlijk", aldus Wiersma.

Mondiale economie verzwakt snel

In het kader van de toenemende recessieangst was er deze week ook veel aandacht voor de mondiale inkoopmanagersindexen voor de industrie en diensten in juni.

De voorlopige inkoopmanagersindices kwamen voor Duitsland, Frankrijk en de eurozone allemaal een stuk lager uit dan in mei. Maar met standen boven de 50 wijzen de cijfers nog altijd op groei.

De eerste haperingen zijn volgens econoom Chris Williamson van S&P Global inmiddels zichtbaar, nu de verhoogde vraag na de coronacrisis begint af te nemen. Hij wees erop dat de inflatie hard stijgt en het vertrouwen onder zowel consumenten als ondernemers afneemt.

In de VS was het beeld niet anders en dreigt in het derde kwartaal een economische krimp, aldus Williamson.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0566 en daarmee op weekbasis ruim een half procent hoger.

WTI-olie kostte vrijdag rond de 108 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis zo'n 2,5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Adyen aan kop, met een winst van 14 procent. ArcelorMittal verloor zo'n 9 procent. De staalreus werd deze week door JPMorgan van de kooplijst gehaald met een koersdoelverlaging van 48,00 naar 32,50 euro.

Techaandelen profiteerden van de dalende rentes. Besi steeg ruim 2 procent op weekbasis en ASMI 5,5 procent. Just Eat Takeaway won bijn 7 procent en ASML zo'n 8 procent.

In de AMX steeg Galapagos afgelopen week rond een half procent na de aankondiging van twee overnames. Zakenbank Bryan Garnier meent dat dit niet het type overnames is waar Galapagos zich op moet richten.

Air France-KLM daalde rond de 6 procent op weekbasis. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees voor het luchtvaartaandeel op een adviesverhoging van HSBC naar Houden. Deutsche Bank haalde het aandeel van de verkooplijst, maar kwam niet verder dan een koersdoel van 1,50 euro.

Verder steeg ABN AMRO deze week bijna 5 procent. Analisten zien een overname van ABN door BNP Paribas niet als heel waarschijnlijk. Vorige week meldde Bloomberg dat de Franse bank interesse zou hebben.

Basic-Fit ging aan kop in de Midkap, met een plus van 10 procent, terwijl Aalberts als hekkensluiter ruim 6,5 procent verloor op weekbasis. Zakenbank Kempen vindt Basic-Fit koopwaardig. Het aandeel Basic-Fit wordt "maar" gewaardeerd op 9 keer de EBITDA in 2023 exclusief leases, "terwijl de winst een recordgroei laat zien", aldus de analisten.

Boskalis bewoog nauwelijks op het nieuws dat HAL zijn overnamebod officieel heeft gelanceerd.

In de AScX deed Majorel goede zaken. Het aandeel steeg op weekbasis 12 procent. Majorel wil fuseren met sectorgenoot Sitel. Als de transactie met succes wordt afgerond, hebben de huidige aandeelhouders van Majorel een belang van 44 procent in het fusiebedrijf.

Avantium won bijna 8 procent op weekbasis. Avantium kondigde een samenwerking aan in de textielwaardeketen. Verder werd bekend dat bierbrouwer Carlsberg PEF van Avantium wil gaan gebruiken voor verschillende verpakkingstoepassingen, waaronder zijn fibre bottle: een plantaardige en volledig recycleerbare bierfles.

BAM steeg op weekbasis ruim 2 na de verkoop van het belang in Wayss & Freytag met een boekwinst van 50 miljoen euro. ING sprak van goed nieuws en merkte op dat deze verkoop één van de belangrijkste stappen is in het lopende desinvesteringsprogramma.

Vivoryon ging aan kop met een plus van 17 procent na een positief bericht over de voortgang met een onderzoeksstudie. Ebusco leverde 4 procent in, maar kon vrijdag wel de eerste Zweedse order presenteren.