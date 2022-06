Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag hoger gesloten. Bij een settlement van 107,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Op weekbasis daalde de prijs voor WTI zo'n 2,5 procent. De oliemarkten volgden vrijdag de beweging van de aandelenmarkten, die stegen in de groeiende overtuiging dat de ambitie van de Federal Reserve om de rente te verhogen zal worden ingeperkt door een recessie. "Op korte termijn zullen we een strijd zien tussen macro-economisch gerichte handelaren, die olie verkopen als een hedge tegen een recessie, en de fysieke markt waar de prijsondersteunende krapte blijft", aldus grondstoffenanalist Ole Hansen van Saxo Bank. Op weekbasis verloren de olieprijzen terrein omdat een recessie druk zet op de vraag naar olie. "Het vooruitzicht van een recessie heeft op de financiële markten grote golven veroorzaakt en grondstoffen zijn niet immuun gebleken", aldus Craig Erlam van Oanda . "De olieprijzen hebben de afgelopen weken een vrij aanzienlijke correctie ondergaan, omdat handelaren zich aanpassen aan de toegenomen recessierisico's, een van de weinige dingen die de onbalans in de markt gedeeltelijk zou kunnen verhelpen." Wel benadrukt de analist dat de voorraden voorlopig krap blijven, waardoor de opwaartse risico's voor de olieprijzen intact blijven. Bron: ABM Financial News

