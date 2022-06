Wall Street koerst flink hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag flink hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index wint 2,4 procent op 3.887,73 punten, de Dow Jones index stijgt 2,2 procent op 31.334,36 punten en de Nasdaq noteert 2,4 procent in de plus op 11.501,19 punten. Op weekbasis zitten de indexen ook stevig in de lift. "De zorgen over een sterke groeivertraging of zelfs recessie vertalen zich in sterk dalende grondstoffenprijzen. Dat heeft een zelfversterkend effect als steeds meer marktpartijen minder noodzaak zien om zich in te dekken tegen hogere grondstoffenprijzen, waardoor de vraagdruk afneemt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Door de dalende grondstofprijzen neemt de inflatieangst af en daarmee dalen ook de obligatierentes, wat weer gunstig is voor groeiaandelen, aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,12 procent en daarmee 12 basispunten lager dan een week geleden. De rentevrees is sinds Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week verscheen voor het Amerikaans Congres afgenomen. De markt voorspelt nu een rente van 3,25 tot 3,50 procent eind dit jaar. Dat was een week geleden 3,50 tot 3,75 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni is gezakt tot een dieptepunt. De bijbehorende inflatie-indicator daalde ook, van 3,3 tot 3,1 procent. Mike Antonelli, marktstrateeg bij Baird, wees op de daling van de grondstoffenprijzen en de afgezwakte verwachting voor renteverhogingen door de Fed. "De marken werden tegengehouden door het idee van eindeloze renteverhogingen. Als hierin een grens wordt bereikt, kunnen aandelen verder stijgen", volgens Antonelli. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0546. WTI-olie kost rond 107 dollar en is daarmee ruim 2 procent duurder dan donderdag, maar op weekbasis is de olieprijs opnieuw gedaald. Bedrijfsnieuws FedEx noteert 7 procent hoger. De Amerikaanse pakketbezorger heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet behaald, maar de resultaten waren wel licht onder verwachting. De outlook was wel sterk. Merck zet de overname van biotechbedrijf Seagen door, melden bronnen bekend met de situatie. Het zou naar verluidt één van de grootste overnames van het jaar kunnen worden. Merck en Seagen gaan ruim een procent hoger. Bed Bath & Beyond verliest 3 procent. Het bedrijf verkort de winkeluren en zet de airconditioning lager om kosten te besparen, zo blijkt uit een rapport van analisten van Bank of America. BlackBerry draaide in het eerste kwartaal verlies, maar wel minder dan verwacht. De omzet daalde ook minder dan de markt had voorspeld. Het aandeel wint 5 procent. Carnival kende een sterk tweede kwartaal, waarin de operationele kasstroom positief was en de bezettingsgraad steeg. Het aandeel stijgt 11 procent. Zendesk wint 29 procent. Het softwarebedrijf wordt door een groep investeerders overgenomen voor ruim 10 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

