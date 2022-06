Europese beurzen sluiten flink hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag fors hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 sloot 2,6 procent hoger op 412,93 punten, de Duitse DAX steeg 1,6 procent op 13.118,13 punten, de Franse CAC 40 steeg 3,2 procent bij een stand van 6.073,35 punten en de Britse FTSE 100 sloot 2,7 procent in de plus op 7.208,81 punten. "Na een paar behoorlijk slechte dagen hebben de Europese markten vandaag een behoorlijk herstel gezien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Desalniettemin is deze week wel veel duidelijker geworden dat de angst voor een recessie toeneemt, volgens Hewson. "Het herstel van de dieptepunten van deze week werd voor een deel geholpen door een scherpe daling van de obligatierendementen", aldus Hewson. De Duitse tienjaarsrente daalde deze week 22 basispunten, de Italiaanse variant 14 basispunten. WTI-olie kost vrijdag rond de 108 dollar, zo'n 3,5 procent duurder dan donderdag. Een opmerkelijke uitzondering is dat de gasprijzen blijven stijgen, aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Dit zal, aldus Keppenne, een aanzienlijk effect hebben op de consumptie, aangezien hierdoor de koopkracht van huishoudens zal afnemen. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0552.



Bedrijfsnieuws Zalando heeft een winstwaarschuwing afgegeven vanwege een verzwakking in het consumentenvertrouwen in Europa in het tweede kwartaal. Het aandeel daalde zo'n 1,5 procent. En ook de Brusselse farmaceut UCB heeft vrijdag de outlook voor 2022 verlaagd, maar de doelstellingen voor 2025 wel onveranderd gelaten. Het aandeel verloor rond een procent. In Parijs ging Pernod Ricard aan kop, met een plus van ruim 5 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Renault, dat meer dan 2 procent verloor. Engie daalde bijna een procent. In de DAX won Merck KGaA rond de 6 procent. Nutsbedrijven E.ON en RWE verloren zo'n 2 tot 3 procent in Frankfurt.



Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot ruim 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

