AEX sluit bijna 4 procent hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een stevige winst gesloten.



De AEX index steeg 3,8 procent tot 660,32 punten, terwijl de AMX een winst van 1,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,9 procent.

Het Damrak ging vrijdag goed van start, na het hogere slot op Wall Street, nadat Fed-voorzitter Powell donderdag voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden niets zei dat de markten bezorgder maakte. Powell zei, in tegenstelling tot een dag eerder, zich "onvoorwaardelijke" te verbinden aan het bestrijden van de inflatie.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management zei verbaasd te zijn over de forse winsten van vandaag. "Fundamenteel is er weinig veranderd", aldus Schutte. Hij spreek dan ook van uptikjes in een dalende trend. De bewegelijkheid is en blijft enorm, voegde hij toe.

"De zorgen over een sterke groeivertraging of zelfs recessie vertalen zich in sterk dalende grondstoffenprijzen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat heeft een zelfversterkend effect als steeds meer marktpartijen minder noodzaak zien om zich in te dekken tegen hogere grondstoffenprijzen, waardoor de vraagdruk afneemt", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak was het beeld somber. Zo bleken de Britse detailhandelsverkopen in mei met 0,5 procent gedaald. Het Duitse ondernemersvertrouwen verslechterde in juni en in de VS daalde het consumentenvertrouwen tot een dieptepunt.

De euro/dollar noteerde op 1,0552. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0524 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0523 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,8 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten alle 25 aandelen in het groen, aangevoerd door UMG met een winst van 9,3 procent, gevolgd door ASMI en Adyen met winsten van respectievelijk 5,7 procent en 6,3 procent.

DSM won 5,6 procent, ondanks een koersdoelverlaging door Deutsche Bank.

ArcelorMittal presteerde met een winst van 0,9 procent het slechtst in de hoofdindex.

In de AMX ging Aalberts aan kop. Het aandeel steeg 4,1 procent. Corbion won 3,5 procent, terwijl Fugro 2,0 procent lager noteerde.

Air France-KLM daalde 1,3 procent. KLM is het niet eens met de kritiek van de staatsagent, die toeziet op de naleving van de voorwaarden die zijn gesteld aan de lening aan KLM, dat de luchtvaartmaatschappij niet voldoende maatregelen zou hebben genomen om zijn lange-termijngezondheid te garanderen. Verder haalde Deutsche Bank het aandeel van de verkooplijst.

Smallcapper Ebusco steeg 1,2 procent. Ebusco gaat in de tweede helft van volgend jaar 23 bussen leveren aan het Zweedse Svealandstrafiken.

Accsys won 4,1 procent en Pharming 3,0 procent. Vivoryon en Avantium waren met verliezen van 0,9 procent en 0,6 procent de twee enige verliezers in de Smallcap.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,3 procent hoger op 3.881,87 punten. De Dow Jones index steeg 2,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,2 procent in het groen.