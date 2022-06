Video: beursgenoteerd vastgoed niet aantrekkelijk

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoed past in een gespreide beleggingsportefeuille, maar er is nu geen reden om op de koopknop te drukken. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News.

"De sector wordt vaak gezien als een defensieve sector en een sector die inflatiebescherming biedt", aldus Van Leenders. "Maar de sector is dit jaar al 20 procent gedaald, dus de vraag is wat is er aan de hand?"

Allereerst is het volgens Van Leenders belangrijk om te beseffen dat beursgenoteerd vastgoed een aandelensector is en dus ook met de aandelenmarkten meebeweegt.

Een tweede punt is dat vastgoed wordt gezien als een sector die inflatiebescherming biedt, "maar met name bij het aflopen van contracten kan het best zijn dat de huur wat achterblijft bij de inflatie", aldus Van Leenders.

Daarnaast is de sector volgens de beleggingsstrateeg zeer rentegevoelig, heeft de sector nog steeds last van de coronacrisis en is er de vraag hoe de aandelen van beursgenoteerde aandelen te waarderen.

"Ten opzichte van obligaties is het rendement op vastgoed minder aantrekkelijk geworden", zei Van Leenders. "De koers-winstverhouding is ongeveer gelijk aan aandelen, dus daar staan wij neutraal in. Wat de onderliggende waarde van beursgenoteerd vastgoed betreft, zie je dat de vastgoedaandelen momenteel onder de onderliggende waarden van de panden en kantoren handelen", aldus Van Leenders.

