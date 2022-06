KLM oneens met kritiek staatstoezichthouder

(ABM FN-Dow Jones) KLM is het niet eens met de kritiek van de staatsagent, die toeziet op de naleving van de voorwaarden die zijn gesteld aan de lening aan KLM, dat de luchtvaartmaatschappij niet voldoende maatregelen zou hebben genomen om zijn lange-termijngezondheid te garanderen. Dit zei KLM vrijdag in een reactie op de rapportage van de staatsagent.

KLM ontving in totaal een leningenpakket van de overheid van 3,4 miljard euro, waarvan 942 miljoen is opgenomen, waarvan inmiddels tweederde is terugbetaald. De rest wordt in de loop van dit jaar terugbetaald.

KLM zei te betreuren dat het rapport geen recht doet aan de inspanningen die zijn geleverd in de afgelopen twee zware coronajaren.

De luchtvaartmaatschappij zei de ambitie van de staatsagent te delen om sterk en concurrerend uit de crisis te komen en daar tal van maatregelen voor getroffen te hebben en daar ook mee door te gaan.

In plaats van de geëiste 15 procent reductie van de beïnvloedbare kosten, is er een reductie van 30 procent gerealiseerd, benadrukte de maatschappij.

"Het feit dat we in de laatste drie kwartalen een positief operationeel bedrijfsresultaat hebben geboekt en het beter doen dan onze Europese concurrenten, sterkt ons in deze overtuiging", aldus KLM.

Daarnaast wijst KLM op een aantal onjuistheden en suggestieve formuleringen in het rapport, waaronder uitspraken over de hoogte van het salaris en de productiviteit van de vliegers en mogelijke belastingontwijking door medewerkers in het buitenland