Nederland heeft minder geld nodig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse heeft de financieringsbehoefte voor dit jaar verlaagd. Dit meldde het agentschap van het ministerie van Financiën woensdag. Den Haag heeft nu 7 miljard euro minder nodig, waarmee de behoefte uitkomt op 66,3 miljard euro. Dat betekent dat Nederland 40 tot 45 miljard euro wil ophalen op de kapitaalmarkt, in plaats van 45 miljard euro. De Staat hield wel een belangrijke slag om de arm: "De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat de geschatte financieringsbehoefte door een hoge mate van onzekerheid wordt omgeven." Voor het derde kwartaal heeft de Staat twee veilingen in de planning. Op 12 juli heropent de Staat een lening die afloopt op 15 juli 2032 en in september gaat er een nieuwe lening de deur uit met een looptijd van dertig jaar. Voor de eerste lening wordt door de Staat gemikt op 1,5 tot 2,5 miljard euro. Voor korte leningen gaat Nederland op 6 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 5 september en 19 september de markt op. De details hiervan worden op de woensdag voorafgaand aan de veiling bekend gemaakt. Bron: ABM Financial News

