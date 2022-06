Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,8 procent in het groen.

Daarmee blijven de Amerikaanse aandelenmarkten in de opwaartse trend, nadat Fed-voorzitter Powell donderdag voor het Huis van Afgevaardigden, in tegenstelling tot een dag eerder, nu wel het woord "onvoorwaardelijk" in de mond nam toen hem gevraagd werd naar de inzet van de Fed bij het bestrijden van de inflatie.

Krishna Guha van Evercore ISI benadrukte dat Powell het woord "onvoorwaardelijk" woensdag niet gebruikte, toen hij een verklaring aflegde in de Senaat. En dat terwijl het woord wel terugkomt in het rapport van de Fed dat naar het Congres is gestuurd als onderdeel van Powells getuigenis.

Volgens Guha impliceert "onvoorwaardelijk" dat de Fed bereid is om een hogere werkloosheid te accepteren, en ook een recessie, om de inflatie terug te dringen. Omdat Powell het woord woensdag niet in de mond nam, leek hij toen minder hawkish dan verwacht, volgens de marktkenner.



"Het is een duidelijk signaal dat de Fed de markt niet meer per definitie ondersteunt", voegde marktanalist Anthony Saglimbene van Ameriprise Financial toe. "Ik denk dat de Fed geen bezwaar ziet in het vertragen van de groei met een oppervlakkige recessie tot gevolg."

Saglimbene voorziet dat er voor aandelen dan ook een zware zomer in het verschiet ligt, met weinig reden voor beleggers om 'bullish' te worden totdat er meer duidelijkheid is over de richting van de Amerikaanse inflatie.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd: de nieuwe woningverkopen van mei en het consumentenvertrouwen in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,0547. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0524 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0523 op de borden.

Olie werd vrijdag tot 0,6 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

FedEx noteerde voorbeurs 3,1 procent hoger. De Amerikaanse pakketbezorger heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet behaald, maar de resultaten waren wel licht onder verwachting.

Merck zet de overname van biotechbedrijf Seagan door, melden bronnen bekend met de situatie. Het zou naar verluidt één van de grootste overnames van het jaar kunnen worden. Merck daalde voorbeurs 0,3 procent.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,0 procent hoger op 3.795,73 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het groen op 30.677,36 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent tot 11.232,19 punten.